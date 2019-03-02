Удивительные метаморфозы одной кошки: из-за редкого заболевания она меняет цвет прямо на глазах
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Розсилка
Жительница Германии по имени Николь взяла из приюта милого котенка. К удивлению хозяйки, кошечка оказалась очень особенным животным
Необычная кошка по кличке Элли проживает в семье Николь Бом из Германии. У животного редкое заболевание кожи под названием витилиго, которое буквально перекрашивает ее шерсть.
Заболевание характеризуется нарушением пигментации, из-за чего меняется цвет кожи на отдельных участках. Витилиго встречается и у других видов, в том числе человека.
Как поведала Николь, она обнаружила двух котят на заброшенной ферме в 2016 году. Женщина унесла их к себе домой. Однако в 2017 году у одной из кошек по имени Элли в шерсти начали возникать белые пятна. Спустя еще практически год черная шерсть кошки полностью окрасилась в белый.
«Изменения начались примерно через год после рождения. Сперва возникло просто маленькое белое пятнышко на спине. На всякий случай я решила отвезти ее к врачу», — рассказывает хозяйка необычной кошки Николь.
Ветеринары осмотрели животное и поставили диагноз витилиго, после этого прошло два года, а ее шерсть стала абсолютно белой с краплением черного.
По словам хозяйки, трансформация все еще продолжается. С каждым днем животное буквально меняет облик.
Следует отметить, что зачастую витилиго помимо обесцвечивания кожи и волос, может быть связано с другими заболеваниями. Тем не менее Элли абсолютна здорова и, по словам врачей, чувствует себя отлично.
Джерело: www.dailymail.co.uk