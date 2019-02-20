Карл Лагерфельд завещал, чтобы его прах смешали с прахом матери и его кошки Шупетт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карл Лагерфельд и его кошка Шупет

У креативного директора Chanel не было наследников

Смерть Карла Лагерфельда стала неожиданной для всего мира моды: модели, дизайнеры, знаменитости, редакторы и фотографы выражают соболезнования родственникам и друзьям модельера. Как сообщают французские издания, дизайнер уже рассказал о своем посмертном желании — смешать его прах с прахом его матери и любимой кошки — Шупетт Лагерфельд.

Фото: Instagram @choupettesdiary

Как известно, у креативного директора Chanel не было наследников. Больше всего он любил свою кошку и даже собирался оставить ей все свое состояние. Впрочем, благодаря знаменитому хозяину, у Шупетт тоже всегда была неплохая зарплата — только на рекламных контрактах кошка заработала больше трех миллионов евро. У Шупетт есть свой Инстаграм, дизайнер заставлял присылать ему ее фото каждый день, когда он в разъездах, и даже написал книгу о любимице. С кем останется Шупетт после смерти Карла пока неизвестно.

Читайте также: Ким Кардашьян и Майли Сайрус показали пикантные фотографии Карла Лагерфельда