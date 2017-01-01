Учёные выяснили, кто умнее: кошки или собаки

Специалисты сравнили строение мозга у разных видов животных

Группа исследователей проанализировала строение мозга у разных видов животных, чтобы понять, у кого из них больше потенциал. Результаты исследования были опубликованы в издании Frontiers in Neuroanatomy. В исследовании принимали участие коты, собаки, львы, бурые медведи, крысы и еноты. Оказалось, что головной мозг собаки содержит около 530 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Специалисты сравнили строение мозга у разных видов животных

Группа исследователей проанализировала строение мозга у разных видов животных, чтобы понять, у кого из них больше потенциал. Результаты исследования были опубликованы в издании Frontiers in Neuroanatomy.

В исследовании принимали участие коты, собаки, львы, бурые медведи, крысы и еноты. Оказалось, что головной мозг собаки содержит около 530 млн нейронов, в то время, как у кошек – всего 250 млн. При этом отмечается, что головной мозг человека содержит не менее 16 млрд нейронов.

Именно они отвечают за мышление, планирование и сложное поведение. Учёные считают, что именно благодаря большому количеству нейронов собаки могут делать выводы на основании своего былого опыта.

Также в ходе исследования выяснилось, что умственные способности енотов мало в чём уступают собакам.

Как сообщалось ранее, в 2007 году японским учёным удалось выяснить, что головной мозг кота позволяет запоминать и в нужный момент воспроизводить необходимую информацию.

Джерело: 24 канал