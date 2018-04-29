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    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей

    Кошка по кличке Принцесса Чито стала настоящей звездой Instagram
    Жительница Нью-Йорка, кошка по кличке Принцесса ЧитоЮ стала настоящей звездой сети. И все благодаря любви своего хозяина, который является истинным гуру фоторедакторов. Чито взяли из приюта в 2012 году. Она очень быстро проделала путь от обычного бездомного животного до популярной модели. Так что теперь съемки стали для нее едва ли не каждодневным
    • Вчора, 16:04
    • Розсилка
    @princesscheeto
    @princesscheeto

    Кошка по кличке Принцесса Чито стала настоящей звездой Instagram

    Жительница Нью-Йорка, кошка по кличке Принцесса ЧитоЮ стала настоящей звездой сети. И все благодаря любви своего хозяина, который является истинным гуру фоторедакторов.

    Чито взяли из приюта в 2012 году. Она очень быстро проделала путь от обычного бездомного животного до популярной модели. Так что теперь съемки стали для нее едва ли не каждодневным занятием.

    У Чито, разумеется, есть своя страничка в Instagram, где ее хозяин размещает яркие фото, хорошенько сдобренные различными графическими манипуляциями. Эти снимки уже получили множество восторженных отзывов от известных развлекательных порталов. Страничка с забавными снимками животного собрала уже больше 110 тыc. подписчиков.

    Когда владелец Принцессы Чито переехал в Нью-Йорк из Калифорнии, то он не знал ни одного человека. Именно тогда в его жизни появилась эта кошка, ставшая символом начала новой жизни. Она стала лучшим другом фотографу Хьюго Мартинесу, который мог подставить свое пушистое плечо и стать моделью для его изобретательных снимков.

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    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
    Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей

    Чито стала музой для своего владельца, его вдохновением и ключом к изменению жизни к лучшему. Несмотря на то, что парочка встретилась, когда кошке было всего два года, по словам фотографа, он чувствует, что они знали друг друга всегда.

    Джерело: telegraf.com.ua

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