Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей

Кошка по кличке Принцесса Чито стала настоящей звездой Instagram

Жительница Нью-Йорка, кошка по кличке Принцесса ЧитоЮ стала настоящей звездой сети. И все благодаря любви своего хозяина, который является истинным гуру фоторедакторов. Чито взяли из приюта в 2012 году. Она очень быстро проделала путь от обычного бездомного животного до популярной модели. Так что теперь съемки стали для нее едва ли не каждодневным



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@princesscheeto

Кошка по кличке Принцесса Чито стала настоящей звездой Instagram

Жительница Нью-Йорка, кошка по кличке Принцесса ЧитоЮ стала настоящей звездой сети. И все благодаря любви своего хозяина, который является истинным гуру фоторедакторов.

Чито взяли из приюта в 2012 году. Она очень быстро проделала путь от обычного бездомного животного до популярной модели. Так что теперь съемки стали для нее едва ли не каждодневным занятием.

У Чито, разумеется, есть своя страничка в Instagram, где ее хозяин размещает яркие фото, хорошенько сдобренные различными графическими манипуляциями. Эти снимки уже получили множество восторженных отзывов от известных развлекательных порталов. Страничка с забавными снимками животного собрала уже больше 110 тыc. подписчиков.

Когда владелец Принцессы Чито переехал в Нью-Йорк из Калифорнии, то он не знал ни одного человека. Именно тогда в его жизни появилась эта кошка, ставшая символом начала новой жизни. Она стала лучшим другом фотографу Хьюго Мартинесу, который мог подставить свое пушистое плечо и стать моделью для его изобретательных снимков.

Чито стала музой для своего владельца, его вдохновением и ключом к изменению жизни к лучшему. Несмотря на то, что парочка встретилась, когда кошке было всего два года, по словам фотографа, он чувствует, что они знали друг друга всегда.

Джерело: telegraf.com.ua