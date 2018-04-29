Оригинальные фото самой креативной кошки сети покорили пользователей
- Вчора, 16:04
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Розсилка
Кошка по кличке Принцесса Чито стала настоящей звездой Instagram
Жительница Нью-Йорка, кошка по кличке Принцесса ЧитоЮ стала настоящей звездой сети. И все благодаря любви своего хозяина, который является истинным гуру фоторедакторов.
Чито взяли из приюта в 2012 году. Она очень быстро проделала путь от обычного бездомного животного до популярной модели. Так что теперь съемки стали для нее едва ли не каждодневным занятием.
У Чито, разумеется, есть своя страничка в Instagram, где ее хозяин размещает яркие фото, хорошенько сдобренные различными графическими манипуляциями. Эти снимки уже получили множество восторженных отзывов от известных развлекательных порталов. Страничка с забавными снимками животного собрала уже больше 110 тыc. подписчиков.
Когда владелец Принцессы Чито переехал в Нью-Йорк из Калифорнии, то он не знал ни одного человека. Именно тогда в его жизни появилась эта кошка, ставшая символом начала новой жизни. Она стала лучшим другом фотографу Хьюго Мартинесу, который мог подставить свое пушистое плечо и стать моделью для его изобретательных снимков.
Чито стала музой для своего владельца, его вдохновением и ключом к изменению жизни к лучшему. Несмотря на то, что парочка встретилась, когда кошке было всего два года, по словам фотографа, он чувствует, что они знали друг друга всегда.
Джерело: telegraf.com.ua