Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
- Сьогодні, 09:01
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Гламурные фотографии из женских журналов от Луизы Даль-Вульф
Стильные модели, которые лишний раз доказывают, что мода возвращается
Луиза Дал-Вулф легендарный фешн фотограф, которая долгое время работала в журнале Harper's Bazaar.
Она показала миру, как выглядят стильные американки послевоенных 1940-х.
Кроме стильных фотографий для журналов она делала портреты известных людей от политики и искусства. И всё же известность ей принесли именно гламурные фотографии, которые можно увидеть в этом обзоре.
Джерело: Культурология