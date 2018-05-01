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    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х

    Стильные модели, которые лишний раз доказывают, что мода возвращается
    Луиза Дал-Вулф легендарный фешн фотограф, которая долгое время работала в журнале Harper's Bazaar. Она показала миру, как выглядят стильные американки послевоенных 1940-х. Кроме стильных фотографий для журналов она делала портреты известных людей от политики и искусства. И всё же известность ей принесли именно гламурные фотографии, которые
    • Сьогодні, 09:01
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    <span>Гламурные фотографии из женских журналов от Луизы Даль-Вульф</span> <div><span style="color: #8c8c8c; font-family: Georgia, serif, Tahoma; font-size: 14.4px; font-style: italic; text-align: -webkit-center;"><br /></span></div>
    Гламурные фотографии из женских журналов от Луизы Даль-Вульф

    Стильные модели, которые лишний раз доказывают, что мода возвращается

    Луиза Дал-Вулф легендарный фешн фотограф, которая долгое время работала в журнале Harper's Bazaar.
    Она показала миру, как выглядят стильные американки послевоенных 1940-х.
    Кроме стильных фотографий для журналов она делала портреты известных людей от политики и искусства. И всё же известность ей принесли именно гламурные фотографии, которые можно увидеть в этом обзоре. 

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    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х
    Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х

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    Джерело: Культурология

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