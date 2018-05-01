Утончённая женственность: Гламурные фотографии из женских журналов 1940-х

Стильные модели, которые лишний раз доказывают, что мода возвращается

Луиза Дал-Вулф легендарный фешн фотограф, которая долгое время работала в журнале Harper's Bazaar. Она показала миру, как выглядят стильные американки послевоенных 1940-х. Кроме стильных фотографий для журналов она делала портреты известных людей от политики и искусства. И всё же известность ей принесли именно гламурные фотографии, которые