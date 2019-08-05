  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»

    • Розсилка
    <p>Валентина Сампайо</p> <p>instagram.com/valentts/</p> - В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»

    Валентина Сампайо

    instagram.com/valentts/

    В 2017 году Валентина уже стала первым трасгендером на обложке французского Vogue

    После объявления о том, что в этом году легендарное шоу Victoria's Secret не состоится, появилась еще одна важная новость: бренд впервые в своей истории будет сотрудничать с трансгендерной моделью. Ей стала Валентина Сампайо – 22-летняя бразильянка, которая в 2017 году уже стала первым трасгендером на обложке французского Vogue.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»
    instagram.com/valentts/

    В прошлом году именно комментарий одного из представителей Victoria's Secret о трансгендерах вызвал шквал критики: по его словам, в шоу не было места таким моделям и вряд ли подобное сотрудничество когда-нибудь будет возможно. Многие уверены, что эти слова и последовавшая реакция ЛГБТ-сообщества сыграли немалую роль в падении рейтингов показа и отмене очередного шоу.

     Читайте также: Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    знаменитости модель ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ