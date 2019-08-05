В Victoria's Secret взяли модель-трансгендера: фото нового «ангела»



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Валентина Сампайо instagram.com/valentts/

В 2017 году Валентина уже стала первым трасгендером на обложке французского Vogue

После объявления о том, что в этом году легендарное шоу Victoria's Secret не состоится, появилась еще одна важная новость: бренд впервые в своей истории будет сотрудничать с трансгендерной моделью. Ей стала Валентина Сампайо – 22-летняя бразильянка, которая в 2017 году уже стала первым трасгендером на обложке французского Vogue.

В прошлом году именно комментарий одного из представителей Victoria's Secret о трансгендерах вызвал шквал критики: по его словам, в шоу не было места таким моделям и вряд ли подобное сотрудничество когда-нибудь будет возможно. Многие уверены, что эти слова и последовавшая реакция ЛГБТ-сообщества сыграли немалую роль в падении рейтингов показа и отмене очередного шоу.

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