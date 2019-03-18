Сергей Притула и Александр Педан номинированы на премию «Отец года»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Притула и Александр Педан

Известные украинские телеведущие успешно совмещают работу на телевидении, гастроли, волонтерство и блогерство с воспитанием детей

Ведущие Нового канала Сергей Притула и Александр Педан cтали двумя из пяти претендентов в номинации «Тато-зірка» на премию «Тато року 2019».

Более того, популяризируют отцовство, и именно его считают своим главным достижением. Все это – о Сергее Притуле и Александре Педане. Ведущие Нового канала cтали двумя из пяти претендентов в номинации «Тато-зірка» на премию «Тато року 2019».

«Самым важным в воспитании детей считаю честность, свободу и уважение, – делится Александр Педан. – Поэтому стараюсь больше прислушиваться к ним и меньше давить. С детьми нужно разговаривать. Для своих я хочу быть другом. И делаю все, чтобы оставаться первым, к кому они придут за советом. Например, постоянно повторяю Лере: «Чтобы не случилось, какие бы не возникли проблемы, вместе мы все разрулим. Но только если я об этом узнаю».

«Я стараюсь быть рядом. И быть полезным. Нужно что-то помочь в переводе – я тут. Надо найти правильную отвертку для конструктора – я здесь. Стараюсь полезно проводить время со своими детьми. Когда со своим сыном гоняю по квартире с «лазерными пистолетами», вижу, что это приносит ему больше удовольствия, чем когда сажу его играть в шахматы.

С другой стороны, он понимает, что чтение книг на английском языке для него, в перспективе, полезнее, чем на русском. Все относительно. Обязанности папы перед своими детьми – обеспечить им фундамент в виде жилья и денег на образование. А какое образование они выберут – это их выбор. Мое задание-убедить их, что свои знания они должны применить в Украине», - отметил Сергей Притула.

Стоит отметить, что подобная премия состоится в Украине впервые. Кроме Педана и Притулы организаторы «Едипресс Украина» и сайт 4mama.ua номинировали Олега Скрипку, Юрия Горбунова и Владимира Остапчука. Всего премия насчитывает несколько номинаций, а среди претендентов не только представители шоу-бизнеса, но и врачи, спортсмены, педагоги и блогеры. Имена победителей будут названы в июне 2019.