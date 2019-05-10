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    Здоровье

    Косметолог Меган Маркл рассказала, как добиться сияния кожи, как у герцогини

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    Меган Маркл - Косметолог Меган Маркл рассказала, как добиться сияния кожи, как у герцогини
    Меган Маркл

    Лондонский селебрити-косметолог Сара Чапмэн, среди клиенток которой – Виктория Бекхэм, Джиджи Хадид и Меган Маркл, поделилась советами по уходу за собой

    Сара Чапмэн советует практиковать массаж лица, помнить об уходе за шеей, изредка посещать косметолога и полюбить гаджеты для домашнего ухода. 

    «Уход за лицом не заканчивается на подбородке. Помните, что кожа на шее подвержена провисанию и морщины на ней тоже появляются. Я также советую не забывать про уши – это продолжение лица, кожа в этой зоне с возрастом также вырабатывает меньше коллагена и стареет», – говорит Чапмэн. 

    Косметолог советует всем регулярно делать массаж лица: «Массаж помогает улучшить кровообращение и усиливает лимфодренаж.После него кожа всегда выглядит лучше – она более сияющая, подтянутая и упругая», – делится Сара Чапмэн.

    Она разработала собственную методику массажа, которая включает нажимы, щипки, вбивающие движения. Чтобы массаж стал доступен всем, косметолог придумала гаджет – специальный массажер для лица.

    Кроме этого, для поддержания хороших результатов она рекомендует делать ухаживающие процедуры в салоне раз в месяц. А если нужно подготовить лицо к выходу в свет, рекомендует начинать подготовку не меньше чем за полгода. Самый минимальный срок – один месяц. За это время можно успеть провести короткий курс поверхностных пилингов, благодаря которым кожа станет выглядеть свежее и моложе. 

    Джерело: Buro 24/7

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