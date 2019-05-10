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    Жизнь

    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл

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    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл

    Журналисты отмечают, что это были очень дорогие девять месяцев

    «Меган на миллион» - так называют британские журналисты супругу принца Гарри, родившую 6 мая своего первенца, сына Арчи. Все потому, что они не поленились и посчитали, сколько потратила за весь период своей беременности и родов бывшая актриса. Оказалось, для британских налогоплательщиков это были очень дорогие девять месяцев - на 1,1 миллиона фунтов стерлингов, пишет Daily Mail

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    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл
    Малыш на миллион: стало известно, во сколько обошлась британцам беременность Меган Маркл

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    За это время, например, только на одежду, которая состояла из множества дизайнерских вещей, составил более полумиллиона. И, как и любая будущая мать, она также занималась некоторыми процедурами, включая акупунктуру в спа-салоне в Западном Лондоне. Только за иглоукалывание Меган отдала почти девять тысяч фунтов стерлингов. Затем была шумная история с вечеринкой в Нью-Йорке, по случаю своей беременности, на которой, кстати, побывали Амаль Клуни и Серена Уильямс. Перелет, охрана, организация праздника, дизайнерские кондитерские сладости – все это стоило простым британцам примерно 388 тысяч фунтов.

    Не меньше разговоров было и по поводу реконструкции Фрогмор-коттерджа – особняка, в котором теперь поселилась королевская семья. Только ремонт детской, при котором, по слухам, использовалась краска с добавлением розмарина и эвкалипта, обошелся более, чем в 50 тысяч. Роды в частной больнице стоили более 15 тысяч фунтов, а наряд и украшения для фотосессии, на которой Маркл и Гарри представили своего сына публике, оценивается примерно в две тысячи.

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