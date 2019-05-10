Ведущего BBC уволили из-за расисткой шутки в адрес ребенка принца Гарри и Меган Маркл



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instagram / sussexroyal

Мужчина заявил, что он не расист

Известного радиоведущего на BBC Дэнни Бейкера, уволили с работы после того, как он опубликовал неудачную шутку про новорожденного сына Гарри и Меган.

Он загрузил изображение пары, держащей за руку обезьяну в костюме с надписью «Королевский ребенок покидает госпиталь». Пользователи сети расценили это как прямой намёк на темный цвет кожи герцогини Сассекской.

Радио BBC немедленно потребовало удалить пост. Позже твит был удален и Дэнни попросил прощения перед всеми. Несмотря на его извинения, подписчики Twitter потребовали увольнения Дэнни с канала. Руководство BBC прислушалось к ним, и сегодня утром он остался без работы.

«Я выставил глупую фотографию для шутки. Это была обезьяна в цилиндре или что-то в этом роде. Как только я понял, что это оскорбительно, я удалил его. Жаль, что мой твит с изображением маленького парня в шикарном наряде взбудоражил некоторых», - написал Дэнни Бейкер.





Джерело: Super