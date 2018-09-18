В сети показали, как выглядят 100 калорий в порциях здоровой и полезной еды



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Если вы собираетесь сесть на диету или наконец-то заняться приготовлением здоровой и полезной пищи, то наш материал для вас

Для тех, кто не знает, что такое «здоровое питание» и озадачены вопросом подсчета калорий, авторы фотопроекта Food Network наглядно показали, как выглядит порция еды, в которой всего 100 калорий.

На красивой мраморной столешнице с профессиональным освещением, food-стилисты разложили продукты и сняли их в аппетитном ракурсе.

При этом, диетологи специально для проекта высчитали точное количество продуктов, поглотив которые организм получит ровно сто калорий.

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Джерело: BigPicture