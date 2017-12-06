«Детский кошмар»: Блогер создал электронный орган из 44 кукол «Ферби»

Некоторые пользователи Сети назвали инструмент «диким детским кошмаром», другие же наоборот признались, что в детстве мечтали сыграть на таком «удивительном синтезаторе».

Англичанин Сэм Баттл собрал электронный орган из синтезатора и 44 говорящих игрушек «Ферби», сыграл на нем и выложил видео на YouTube. В начале ролика автор отмечает, что давно хотел «добиться чего-то стоящего от этих бессмысленных созданий». Судя по видео, игрушки могут брать



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Некоторые пользователи Сети назвали инструмент «диким детским кошмаром», другие же наоборот признались, что в детстве мечтали сыграть на таком «удивительном синтезаторе».

Англичанин Сэм Баттл собрал электронный орган из синтезатора и 44 говорящих игрушек «Ферби», сыграл на нем и выложил видео на YouTube.

В начале ролика автор отмечает, что давно хотел «добиться чего-то стоящего от этих бессмысленных созданий». Судя по видео, игрушки могут брать самые разные ноты и издавать звуки в унисон. Изготовление музыкального инструмента заняло у Баттла несколько месяцев.

Реакция пользователей YouTube на ролик самая разнообразная.

«Что за монстр создал эту вещь?», «Пугающе, но прекрасно», «Это то, что ждет нас за вратами ада», «Теперь поставьте это в свою спальню и заставьте их смотреть на вас, пока вы спите», - так отреагировали пользователи на странное изобретение Сэма.

Джерело: Bird In Flight