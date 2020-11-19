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    Шоу-биз

    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей

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    Модель&nbsp;Джорджия Гиббс - Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Модель Джорджия Гиббс
    Фото: @georgiagibbs

    В своем послании Гиббс поддержала девушек, которые также борются с высыпаниями на коже

    Австралийская модель раскрыла методы избавления от прыщей и других высыпаний на коже. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

    Манекенщица Джорджия Гиббс (Georgia Gibbs) часто снимается для спортивного журнала Sports Illustrated. Девушка разместила коллаж, на котором показала, как выглядело ее лицо с акне и то, как изменилась ее кожа спустя два года. В описании к посту она рассказала о своей тяжелой борьбе с заболеванием.

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    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Сексуальная модель с обложки Sports Illustrated рассказала, как избавится от прыщей
    Фото: @georgiagibbs

    По словам знаменитости, ее лечение было комплексным и многоэтапным и включало в себя правильное питание, фитотерапию и прием витаминов. Кроме того, она прошла курсы медитации и лечение от психологических травм.

    В своем послании Гиббс поддержала девушек, которые также борются с высыпаниями на коже. «Помните, что лечение от акне — сложный процесс», — высказалась девушка в публикации. Подписчики поблагодарили ее за откровенность в комментариях под фотографией.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес питание
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