Джордж Клуни подарил друзьям $14 миллионов

Артист объяснил свой эпатажный поступок

59-летний голливудский актер Джордж Клуни щедро отблагодарил друзей за их преданность и поддержку в трудные времена. Клуни собрал 14 человек на своей вилле и вручил по дизайнерскому чемоданчику. Каждый из друзей обнаружил в нем по миллиону долларов наличными.

Среди близких приятелей Джорджа оказались актер фильма «Правдивая ложь» Грант Хеслов, актеры Ричард Кайнд и Томми Хинкли, а также известный ресторатор Рэнди Гербер – муж топ-модели Синди Кроуфорд. Он поспешил отказаться от слишком щедрого подарка, но Клуни отказов не принимал.

Джордж заявил, что, если хоть один из 14 друзей не заберет свой чемоданчик, своих экземпляров лишатся все. Среди приглашенных были люди, испытывавшие в то время финансовые трудности. Ради них остальные согласились взять по миллиону долларов.

Актер признался, что таким способом хотел выразить свою благодарность близким людям, которые никогда не бросали его в трудной ситуации.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.