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    Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме

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    Балерина Екатерина Кухар - Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме
    Балерина Екатерина Кухар
    instagram.com/ekaterinakukhar_official/

    39-летняя звезда посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру

    Судья шоу «Танцы со зведами» и прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар поделилась, как поддерживает безупречную физическую форму.

    Звезда посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру. За кулисами шоу «Кто сверху» балерина отметила, что самым важным является то, чтобы женщины «как можно реже заглядывали к холодильнику».

    «И обязательно контролировали потребление пищи», – сказала она.

    Еще Кухар порекомендовала тренироваться ежедневно и уделять время спине, чтобы осанка была ровной и красивой.

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    Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме
    Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме
    Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме
    Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме
    instagram.com/ekaterinakukhar_official/

    «Советую делать гимнастику и кардиоупражнения. Прорабатывать самые проблемные зоны – живот, бедра – можно с помощью гимнастического кольца – хулахуп. Крутите его утром до еды и перед сном по 10 минут», – добавила звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами Екатерина Кухар шоу-бизнес
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    Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме