Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме

39-летняя звезда посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру

Судья шоу «Танцы со зведами» и прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар поделилась, как поддерживает безупречную физическую форму.

Звезда посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру. За кулисами шоу «Кто сверху» балерина отметила, что самым важным является то, чтобы женщины «как можно реже заглядывали к холодильнику».

«И обязательно контролировали потребление пищи», – сказала она.

Еще Кухар порекомендовала тренироваться ежедневно и уделять время спине, чтобы осанка была ровной и красивой.

«Советую делать гимнастику и кардиоупражнения. Прорабатывать самые проблемные зоны – живот, бедра – можно с помощью гимнастического кольца – хулахуп. Крутите его утром до еды и перед сном по 10 минут», – добавила звезда.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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