Танцы со звездами. Екатерина Кухар рассказала, как правильно держать себя в форме
39-летняя звезда посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру
Судья шоу «Танцы со зведами» и прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар поделилась, как поддерживает безупречную физическую форму.
Звезда посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру. За кулисами шоу «Кто сверху» балерина отметила, что самым важным является то, чтобы женщины «как можно реже заглядывали к холодильнику».
«И обязательно контролировали потребление пищи», – сказала она.
Еще Кухар порекомендовала тренироваться ежедневно и уделять время спине, чтобы осанка была ровной и красивой.
«Советую делать гимнастику и кардиоупражнения. Прорабатывать самые проблемные зоны – живот, бедра – можно с помощью гимнастического кольца – хулахуп. Крутите его утром до еды и перед сном по 10 минут», – добавила звезда.
Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.
Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.
Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun
.