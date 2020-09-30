Самая сексуальная модель в купальнике порадовала фанатов пляжными фото



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23-летняя топ-модель похвасталась идеальными параметрами

Белла Хадид примерила роскошный пляжный образ

Звезда мировых подиумов приняла участие в красивой фотосессии на берегу. Белла приняла соблазнительные позы на пляжном матрасе на фоне море и живописных валунов. Хадид примерила слитный купальник с черно-золотым принтом. Смелый вырез в область декольте позволил модели продемонстрировать пышную грудь.

Белла похвасталась стройным телом, тонкой талией и бесконечными ногами. Еще больше гламура и шика ее образу придали массивные и нарочито грубые золотые украшения – колье и браслеты на руке и ноге. Модели сделали сдержанный макияж, подчеркнув скулы и лисий разрез глаз. Волосы девушки гладко зачесали и собрали в хвост.

Снимки были сделаны в рамках новой рекламной компании Versace. Белла держала в руках альбом со снимком владелицы бренда Донателлы Версаче. Одной из первых проект оценила 25-летняя сестра модели Джиджи Хадид. Звезда недавно родила дочь и временно отошла от дел. «Любовь моя», - ласково обратилась она к младшей сестре.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»