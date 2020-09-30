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    Шоу-биз

    Самая сексуальная модель в купальнике порадовала фанатов пляжными фото

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    <p>23-летняя топ-модель похвасталась идеальными параметрами</p> <div></div> - Самая сексуальная модель в купальнике порадовала фанатов пляжными фото

    23-летняя топ-модель похвасталась идеальными параметрами

    Белла Хадид примерила роскошный пляжный образ

    Звезда мировых подиумов приняла участие в красивой фотосессии на берегу. Белла приняла соблазнительные позы на пляжном матрасе на фоне море и живописных валунов. Хадид примерила слитный купальник с черно-золотым принтом. Смелый вырез в область декольте позволил модели продемонстрировать пышную грудь.

    Белла похвасталась стройным телом, тонкой талией и бесконечными ногами. Еще больше гламура и шика ее образу придали массивные и нарочито грубые золотые украшения – колье и браслеты на руке и ноге. Модели сделали сдержанный макияж, подчеркнув скулы и лисий разрез глаз. Волосы девушки гладко зачесали и собрали в хвост.

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    Самая сексуальная модель в купальнике порадовала фанатов пляжными фото
    Самая сексуальная модель в купальнике порадовала фанатов пляжными фото
    Самая сексуальная модель в купальнике порадовала фанатов пляжными фото

    Снимки были сделаны в рамках новой рекламной компании Versace. Белла держала в руках альбом со снимком владелицы бренда Донателлы Версаче. Одной из первых проект оценила 25-летняя сестра модели Джиджи Хадид. Звезда недавно родила дочь и временно отошла от дел. «Любовь моя», - ласково обратилась она к младшей сестре.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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