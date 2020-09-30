  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Известный блогер показал, как столкнул свою девушку в аквариум с акулами (видео)

    • Розсилка
    Известный блогер показал, как столкнул свою девушку в аквариум с акулами (видео)

    Зрителей вывела из себя шутка мужчины

    TikTok-блогер по имени Джон Шепф (John Schoepf) опубликовал ролик, в котором подшутил над своей возлюбленной, столкнув ее в аквариум с акулами.

    Судя по подписи к видео, пара была на каникулах в Мексике. Они шли по мостику возле пляжа. По дороге мужчина увидел небольшой закрытый вольер, куда и бросил свою девушку. Упав в воду, она начала кричать и барахтаться, после чего Шепф быстро вытащил девушку на сушу и стал успокаивать. Жертва пранка была настолько напугана, что потеряла дар речи.

    «Когда твоя девушка боится акул, и вы толкаете ее в бассейн с акулами», — подписал он ролик.

    @jmschoepf

    When your gf is terrified of sharks, and you push her in a shark tank ##sharkattack ##nurseshark ##crying ##cancun ##mexico ##jaws

    Jaws Theme - Jaws

    Зрителей вывела из себя шутка мужчины. Они назвали его поступок унизительным и жестоким по отношению к возлюбленной. «Толкать ее, а потом успокаивать — это самая манипулятивная вещь, которую я когда-либо видел», — написал один из пользователей TikTok.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото
    знаменитости бассейн TikTok новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies