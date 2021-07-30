Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото

Когда здравый смысл задвигается в угол и на полную мощность включается творчество

Когда ты изо дня в день проектируешь только утилитарные конструкции, несущие практическое значение и никакой эстетики, неизбежно наступает профессиональное выгорание.

И поэтому если вдруг и выпадает шанс создать нечто эдакое, для души и приятное глазу, то здравый смысл задвигается в угол и на полную мощность включается творчество. Как следствие, рождаются невероятные проекты, в которых по документам еще и жить можно. Но только по документам.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.