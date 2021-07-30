  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото

    Когда здравый смысл задвигается в угол и на полную мощность включается творчество

    Когда ты изо дня в день проектируешь только утилитарные конструкции, несущие практическое значение и никакой эстетики, неизбежно наступает профессиональное выгорание.

    И поэтому если вдруг и выпадает шанс создать нечто эдакое, для души и приятное глазу, то здравый смысл задвигается в угол и на полную мощность включается творчество. Как следствие, рождаются невероятные проекты, в которых по документам еще и жить можно. Но только по документам.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото
    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

    Читайте также: Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Архитекторы так сильно старались создать эффектные дома, но перемудрили. Курьезные фото