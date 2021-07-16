Бездомный кот нашел семью дизайнеров и стал звездой соцсетей (фото)

«Главное, чтобы костюмчик сидел»

Нередко счастливое стечение обстоятельств позволяет людям (и животным) полностью поменять свою жизнь. Так и случилось с пушистым по кличке Бенсон. Бездомного котика спасли с улицы неравнодушные прохожие. В благодарность Бенсон прославил хозяев и стал Интернет-знаменитостью, а помогли ему в этом очаровательная внешность и причудливые наряды.

С тех пор, как Бенсон перестал быть уличным котом, он “активно” ведет аккаунт в Instagram. У стильного животного гардероб почти как у Пэрис Хилтон. А эксклюзивные предметы кошачьей одежды «улыбают» даже самых прожженных скептиков.

«Мы нашли Бенсона в Дубае. По-видимому, хозяева бросили его, а мы усыновили и перевезли в США», – рассказали о новоиспеченной звезде счастливые хозяева.

Любимый стильный аксессуар кота — солнечные очки. Согласитесь, придают лоска и солидности любому образу Бенсона. В «райдере» звезды есть ограничения. Бенсон, например, категорически против любой обуви и носков.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.