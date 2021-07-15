Подборка откровенно безумных идей, которые дизайнеры умудрились воплотить в жизнь (фото)

«Старые джинсы превратили в эффектные шлепанцы»

Есть такие вещи, при виде которых начинаешь теряться перед выбором – замереть от удивления или аплодировать от восхищения? А, может, сначала одно, а потому уже другое? Потому что качество исполнения, дотошность и внимание к деталям реально поражают.

Видно, что делали люди с руками из нужного места. Чего нельзя сказать о сути – психиатрия будет рада заняться такими пациентами. Хотя, о вкусах не спорят.

«Старые джинсы превратили в эффектные шлепанцы», «Кому резиновые туфли?», «Тротуар, от которого может закружиться голова», «Журнальный столик на курьих ножках», «Камеру так замаскировали, что не сразу и найдешь», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.