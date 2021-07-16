Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото

Когда въехал в съемную квартиру и вдруг понял, что тут не хватает мебели

Каждый день мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами и внезапными задачами. И если одни люди при этом впадают в ступор и панику, то другие тут же придумывают для любой проблемы элегантное решение.

Кажется, эти находчивые изобретатели могут найти выход буквально из любой бытовой ситуации: они справляются с поломками, легко заменяют одни предметы совсем другими и вообще всему находят неочевидное применение. Что ж, давайте вдохновляться их смелым и необычным подходом!

«Канадцы используют клюшку в любой непонятной ситуации», «Очень болят мышцы, а ванны рядом нет?», «Я не была уверена, подходит ли вес моей посылки, а весов в доме не было», «Подруга забыла свой контейнер для контактных линз»,

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.