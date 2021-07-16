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    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото

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    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото

    Когда въехал в съемную квартиру и вдруг понял, что тут не хватает мебели

    Каждый день мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами и внезапными задачами. И если одни люди при этом впадают в ступор и панику, то другие тут же придумывают для любой проблемы элегантное решение.

    Кажется, эти находчивые изобретатели могут найти выход буквально из любой бытовой ситуации: они справляются с поломками, легко заменяют одни предметы совсем другими и вообще всему находят неочевидное применение. Что ж, давайте вдохновляться их смелым и необычным подходом!

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    Подруга забыла свой контейнер для контактных линз
    Я не была уверена, подходит ли вес моей посылки, а весов в доме не было
    Не осталось места на лекции? Не беда!
    Изобретательность — главное спасение ленивых
    Въехал в съёмную квартиру и вдруг понял, что тут не хватает мебели
    В последний момент обнаружил, что забыл вилку
    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото
    Очень болят мышцы, а ванны рядом нет?
    Не хотели, чтобы пёс намок под дождём
    Когда поводка нет под рукой, а вам пора на улицу
    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото
    Канадцы используют клюшку в любой непонятной ситуации
    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото
    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото
    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото
    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото

    «Канадцы используют клюшку в любой непонятной ситуации», «Очень болят мышцы, а ванны рядом нет?», «Я не была уверена, подходит ли вес моей посылки, а весов в доме не было», «Подруга забыла свой контейнер для контактных линз»,

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: шутки курьез
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    Благодаря своей находчивости можно найти выход из любой жизненной ситуации. Курьезные фото