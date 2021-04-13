Когда пришел на барахолку и обнаружил настоящие диковинки (фото)

Собрали для вас примеры случаев, когда покупателям попадались в руки необычные вещи

Полки магазинов завалены разными новыми вещами на любой вкус, цвет и размер. Однако некоторые все равно предпочитают заглядывать в секонд-хенды, на барахолки, гаражные и дворовые распродажи, ведь там можно отыскать настоящие сокровища.

Нередко людям попадаются не просто безликие предметы, а вещи с историей, характером и душой. А если вы любите что-то странное, то там и этого хватает. Мы собрали для вас примеры случаев, когда покупателям попадались в руки необычные вещи из категории секонд-хенд.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.