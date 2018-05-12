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    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками

    • Сьогодні, 22:26
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    <div>Блейз Уильямс</div>
    Блейз Уильямс

    Блейз Уильямс публикует в соцсети снимки в вызывающих нарядах

    Красавица Блейз Уильямс с 19 лет водит полуприцепы и 18-колесные грузовики. А в Instagram девушка «заливает» провокационные снимки, которые вызывают бурю эмоций у интернет-пользователей.

    На фото 26-летняя дальнобойщица демонстрирует все прелести своей работы и призывает всех идти работать водителями на грузовиках. Карьера Блейз Уильямс началась, когда она начала работать на автомойке для фур, и ей велели получить права, чтобы перевозить их с места на место.

    «Раньше, когда я видела, как они подъезжали и останавливались рядом со мной, мне было страшно, но в конце концов мне реально понравилось их водить. Мне всегда нравилось отличаться от других, так что это было вполне естественно: стать женщиной-водителем грузовика. Я всегда одевалась немного в стиле Барби, но среди водителей я чувствую себя своим парнем», - рассказывает девушка.

    Девушка устроилась на работу дальнобойщицей через год после того, как получила право управлять грузовым транспортом. Ей очень нравится жизнь в дороге: «На шоссе гораздо больше свободы, чем на офисной работе, и никто не нависает над твоим столом».

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    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками
    Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками

    По статистике, в Австралии на 100 дальнобойщиков приходится три женщины. При этом в стране нехватка водителей грузового транспорта. Так что Уильямс рекомендует другим девушкам последовать ее примеру.

    Джерело: news.eizvestia.com

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