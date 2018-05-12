Соблазнительная дальнобойщица «взорвала» сеть откровенными снимками

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Блейз Уильямс

Блейз Уильямс публикует в соцсети снимки в вызывающих нарядах

Красавица Блейз Уильямс с 19 лет водит полуприцепы и 18-колесные грузовики. А в Instagram девушка «заливает» провокационные снимки, которые вызывают бурю эмоций у интернет-пользователей.

На фото 26-летняя дальнобойщица демонстрирует все прелести своей работы и призывает всех идти работать водителями на грузовиках. Карьера Блейз Уильямс началась, когда она начала работать на автомойке для фур, и ей велели получить права, чтобы перевозить их с места на место.

«Раньше, когда я видела, как они подъезжали и останавливались рядом со мной, мне было страшно, но в конце концов мне реально понравилось их водить. Мне всегда нравилось отличаться от других, так что это было вполне естественно: стать женщиной-водителем грузовика. Я всегда одевалась немного в стиле Барби, но среди водителей я чувствую себя своим парнем», - рассказывает девушка.

Девушка устроилась на работу дальнобойщицей через год после того, как получила право управлять грузовым транспортом. Ей очень нравится жизнь в дороге: «На шоссе гораздо больше свободы, чем на офисной работе, и никто не нависает над твоим столом».

По статистике, в Австралии на 100 дальнобойщиков приходится три женщины. При этом в стране нехватка водителей грузового транспорта. Так что Уильямс рекомендует другим девушкам последовать ее примеру.

Джерело: news.eizvestia.com