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    Британский диетолог показала, как долго хранится фастфуд, и шокировала интернет

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    Британский диетолог показала, как долго хранится фастфуд, и шокировала интернет

    Внешне пища совсем не изменилась: на ней нет никаких признаков испорченности, несмотря на то, что она хранится при комнатной температуре

    Пользовательница TikTok из Великобритании по имени Элиф Кандемир поделилась роликом, в котором показала заполненную фастфудом кладовую своей матери-диетолога. В нескольких пластиковых ящиках для хранения лежат гамбургеры, картофель фри, кусочки пиццы, жареный цыпленок в панировке, пончики, мармелад и т. д.

    «Это кухонный шкаф моей мамы. В нем полно продуктов, которые никогда не портятся. Моя мама — диетолог, помогающий людям бороться с ожирением. Все, что хранится в этом шкафу — это суперобработанные продукты, которые многими британцами употребляются на регулярной основе», — сказала Элиф в ролике.

    Мама девушки начала заполнять кладовую фастфудом в 2019 году. Так что большинство продуктов лежат в ней уже около двух лет. Внешне они совсем не изменились: на них нет никаких признаков испорченности, несмотря на то, что они хранятся при комнатной температуре.

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    Британский диетолог показала, как долго хранится фастфуд, и шокировала интернет
    Британский диетолог показала, как долго хранится фастфуд, и шокировала интернет

    Исследователи, изучающие разлагаемость обработанных пищевых продуктов, пока не нашли точного объяснения того, почему некоторые виды фастфуда хранятся годами, подавляя рост плесени и бактерий. Но они считают, что наиболее вероятной причиной такой долговечности бургеров и наггетсов является недостаточное содержание влаги в этих продуктах.

    Диетолог уверена, что никакая еда не является полностью запретной, и люди могут есть фастфуд в умеренных количествах. Но рацион человека не должен на 80% состоять из суперобработанных продуктов. Женщина советует пользователям соцсетей тщательно выбирать пищу, которую они едят каждый день, чтобы вести более здоровый и счастливый образ жизни.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: образ жизни еда курьез продукты
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    Британский диетолог показала, как долго хранится фастфуд, и шокировала интернет