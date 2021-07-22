Британский диетолог показала, как долго хранится фастфуд, и шокировала интернет

Внешне пища совсем не изменилась: на ней нет никаких признаков испорченности, несмотря на то, что она хранится при комнатной температуре

Пользовательница TikTok из Великобритании по имени Элиф Кандемир поделилась роликом, в котором показала заполненную фастфудом кладовую своей матери-диетолога. В нескольких пластиковых ящиках для хранения лежат гамбургеры, картофель фри, кусочки пиццы, жареный цыпленок в панировке, пончики, мармелад и т. д.

«Это кухонный шкаф моей мамы. В нем полно продуктов, которые никогда не портятся. Моя мама — диетолог, помогающий людям бороться с ожирением. Все, что хранится в этом шкафу — это суперобработанные продукты, которые многими британцами употребляются на регулярной основе», — сказала Элиф в ролике.

Мама девушки начала заполнять кладовую фастфудом в 2019 году. Так что большинство продуктов лежат в ней уже около двух лет. Внешне они совсем не изменились: на них нет никаких признаков испорченности, несмотря на то, что они хранятся при комнатной температуре.

Исследователи, изучающие разлагаемость обработанных пищевых продуктов, пока не нашли точного объяснения того, почему некоторые виды фастфуда хранятся годами, подавляя рост плесени и бактерий. Но они считают, что наиболее вероятной причиной такой долговечности бургеров и наггетсов является недостаточное содержание влаги в этих продуктах.

Диетолог уверена, что никакая еда не является полностью запретной, и люди могут есть фастфуд в умеренных количествах. Но рацион человека не должен на 80% состоять из суперобработанных продуктов. Женщина советует пользователям соцсетей тщательно выбирать пищу, которую они едят каждый день, чтобы вести более здоровый и счастливый образ жизни.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.