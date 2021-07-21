Курьезные фото овощей и фруктов, которые в прошлой жизни были чем-то другим

Охваченная переживаниями и эмоциями морковь и бегущий в ваши объятия редис

Вы знакомы с понятием парейедолии — когда в неодушевленных предметах, мы видим четкие образы живых существ? Если нет, то будьте готовы, что именно с этим явлением вы столкнетесь, рассматривая диковинные фрукты и овощи из нашего материала.

Переживающая морковка, помидор-бабочка — собрали снимки урожая, который выглядит так, словно в прошлой жизни был чем-то или кем-то другим.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.