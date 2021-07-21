  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей

    Совершенство на грани

    Перфекционисты — люди, которые стремятся к идеалу во всем. Именно они придумали и создали раздел на сайте Reddit под названием «Идеально подходит». В сообществе люди делятся снимками идеально вписавшихся в обстановку предметов.

    Мы собрали для вас самые популярные изображения, которые как бальзам на душу для любого любителя порядка.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей
    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей

    «Совершенство на грани», «Славно вышло», «Двойное счастье для перфекциониста», «Вот как выглядит любовь к порядку», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

    Читайте также: Ради поездки в «Диснейленд» британка прикинулась смертельно больной и собирала пожертвования
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей