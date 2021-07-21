Праздник перфекциониста: курьезные фото идеально совпавших вещей

Совершенство на грани

Перфекционисты — люди, которые стремятся к идеалу во всем. Именно они придумали и создали раздел на сайте Reddit под названием «Идеально подходит». В сообществе люди делятся снимками идеально вписавшихся в обстановку предметов.

Мы собрали для вас самые популярные изображения, которые как бальзам на душу для любого любителя порядка.

«Совершенство на грани», «Славно вышло», «Двойное счастье для перфекциониста», «Вот как выглядит любовь к порядку», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.