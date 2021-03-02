  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти милые грызуны попали в объектив фотографа в самый лучший момент

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти милые грызуны попали в объектив фотографа в самый лучший момент

    Главной целью фотографы являются различные дикие грызуны

    На инстаграм Юлиана подписано уже более 110 тыс. человек, которых парень заразил своей любовью к зверушкам

    Фотограф дикой природы Юлиан Рад из Австрии большую часть жизни проводит в полях и на лугах, пишет Bored Panda. В не самых удобных позах мужчина ждет долгое время, чтобы получился удачный кадр.

    Главной целью его охоты являются различные дикие грызуны: хомяки, мышки, белки, кролики и многие другие. Чаще всего фотографу удается их поймать за трапезой — в таком случае снимки получаются вдвойне забавными и необычными.

    Своей работой Юлиан доказывает, что все достойно нашего внимания. Ведь даже самые незначительные явления могут оказаться очень милыми и интересными.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Эти милые грызуны попали в объектив фотографа в самый лучший момент
    Эти милые грызуны попали в объектив фотографа в самый лучший момент
    Эти милые грызуны попали в объектив фотографа в самый лучший момент
    Эти милые грызуны попали в объектив фотографа в самый лучший момент
    Эти милые грызуны попали в объектив фотографа в самый лучший момент

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».

    Читайте также: Киевская блогерша с самыми большими скулами высмеяла натуральную красоту, показав свои старые фото
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies