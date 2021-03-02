Эти милые грызуны попали в объектив фотографа в самый лучший момент

Главной целью фотографы являются различные дикие грызуны

На инстаграм Юлиана подписано уже более 110 тыс. человек, которых парень заразил своей любовью к зверушкам

Фотограф дикой природы Юлиан Рад из Австрии большую часть жизни проводит в полях и на лугах, пишет Bored Panda. В не самых удобных позах мужчина ждет долгое время, чтобы получился удачный кадр.

Главной целью его охоты являются различные дикие грызуны: хомяки, мышки, белки, кролики и многие другие. Чаще всего фотографу удается их поймать за трапезой — в таком случае снимки получаются вдвойне забавными и необычными.

Своей работой Юлиан доказывает, что все достойно нашего внимания. Ведь даже самые незначительные явления могут оказаться очень милыми и интересными.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».