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    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)

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    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)

    «Бабуля с дедулей купили себе на годовщину парные фартуки, а потом попросили меня нарисовать их в образе супергероев», – комментируют фото пользователи сети

    У большинства людей старость ассоциируется с вязанием крючком, просмотром телевизора и отдыхом на диване. Однако бабушки и дедушки из нашей подборки плевать хотели на стереотипы, они наслаждаются жизнью и не обращают внимание на мнение окружающих.

    Эти очаровательные бунтари остаются молоды в душе и считают, что возраст – это цифра в паспорте.

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    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)
    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)

    «Моя бабуля впервые в жизни стреляет из пистолета. Кажется, она в восторге», «Хочу просто похвастаться дедушкой, которому 89 лет», «Моя бабушка недавно скончалась. Она была самым крутым человеком, которого я когда-либо знала», «Вот такой подарок дедушка сам себе сделал на 91-летний юбилей», «Мой отец в 63 года закончил колледж по специальности, о которой он мечтал еще в молодости», «Маме 68 лет, и она играет в Fallout 4 около трех лет. Она на 132 уровне», «Бабуля с дедулей купили себе на годовщину парные фартуки, а потом попросили меня нарисовать их в образе супергероев», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: шутки курьез
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    Для этих активных бабушек и дедушек возраст – просто цифра в паспорте (фото)