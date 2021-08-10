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    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)

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    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)

    Девочка рушит стереотипы

    Большинство девочек фанатеют от кукол Барби и мечтают стать диснеевскими принцессами, однако героиню этого материала с раннего детства привлекали куда более жуткие персонажи. Семилетняя Корал Дегрэйвс из Мэриленда — настоящая фанатка ужастиков.

    Отправной точкой любви малышки к хоррорам можно считать фильм «Детские игры» и главного героя картины куклу Чаки. Именно его образ Корал захотела повторить на Хэллоуин. Впоследствии девочка заинтересовалась косплеем, и на сегодняшний день на ее счету более 60 воплощений персонажей из фильмов ужасов.

    Мы собрали для вас образы Корал, которая разрушает стереотипы и доказывает, что девочке не обязательно носить розовые платья с рюшами.

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    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)
    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: шутки курьез
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    Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)