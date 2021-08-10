Семилетняя фанатка фильмов ужасов стала звездой благодаря жуткому косплею (фото)

Девочка рушит стереотипы

Большинство девочек фанатеют от кукол Барби и мечтают стать диснеевскими принцессами, однако героиню этого материала с раннего детства привлекали куда более жуткие персонажи. Семилетняя Корал Дегрэйвс из Мэриленда — настоящая фанатка ужастиков.

Отправной точкой любви малышки к хоррорам можно считать фильм «Детские игры» и главного героя картины куклу Чаки. Именно его образ Корал захотела повторить на Хэллоуин. Впоследствии девочка заинтересовалась косплеем, и на сегодняшний день на ее счету более 60 воплощений персонажей из фильмов ужасов.

Мы собрали для вас образы Корал, которая разрушает стереотипы и доказывает, что девочке не обязательно носить розовые платья с рюшами.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

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