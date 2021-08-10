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    Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня»

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    Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая - Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня»
    Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая

    Артистка сыграла яркие роли в более чем 40 фильмах

    Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая умерла на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется, однако известно, что последние дни жизни звезда тяжело болела.

    Об этом сообщается на сайте театра «Содружество актеров Таганки».

    Она сыграла яркие роли в более чем 40 фильмах, среди них «Москва слезам не верит», «Отель Элеон», «Воронины», «Братья по обмену», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Папины дочки», «Приключения солдата Ивана Чонкина» и много других.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня»