  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Рой пчел по всему телу. Анджелина Джоли снялась в экстремальной фотосессии

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актриса Анджелина Джоли - Рой пчел по всему телу. Анджелина Джоли снялась в экстремальной фотосессии
    Актриса Анджелина Джоли

    В спецматериале National Geographic рассказали, что в последние десятилетия популяция пчел стала стремительно сокращаться

    Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения.

    По словам организатора, фотосессия прошла успешно, обошлось без единого укуса. «Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчелами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут», — заявили они. Отмечается также, что тело актрисы намазали специальными феромонами, чтобы насекомые ползли по ней в нужном направлении.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Haute Couture Global (@hautecoutureglobal)

    В спецматериале National Geographic рассказали, что в последние десятилетия популяция пчел стала стремительно сокращаться, а это, в свою очередь, может грозить человечеству голодом. В номере также упомянули и инициативу ЮНЕСКО, которую поддержала Джоли: к 2025 году организация планирует увеличить численность пчел на 125 миллионов особей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

    Читайте также: Взорвалась свеча с запахом вагины. На звезду Marvel подали в суд
    Теги: знаменитости шоу-бизнес насекомые
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рой пчел по всему телу. Анджелина Джоли снялась в экстремальной фотосессии