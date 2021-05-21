Астафьева в прозрачном сетчатом топе снялась в пикантной фотосессии

Звезда засветила пышную обнаженную грудь

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева умеет будоражить поклонников откровенным контентом. Так, звезда, которая только недавно в прозрачном белье засветила пышную грудь, в очередной раз похвасталась своими прелестями.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых появилась в черных шортах-трусиках с высокой посадкой и сетчатом топе, под который не надела бюстгальтер, тем самым засветив пышную обнаженную грудь, которую прикрыла руками.

«Не было печали, просто не приходит лето», — отметила в фото звезда.

Поклонники были в восторге от снимков Даши, отметив ее сексуальность в комментариях.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.