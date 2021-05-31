В Австралии мальчик-наркоман превратился в жгучую красотку (фото)

Красавица очаровывает в два счета любого, кто не знает, что раньше это был наркозависимый мальчик

Блогерша Жасмин Вайн из Австралии подкупает своей внешностью: милым лицом, хрупкой фигурой, выразительными глазами и длинными черными волосами. Девушка ведет тикток, где более 21 тыс. подписчиков, и не скрывает, что в прошлом она была парнем.

Жасмин еще в детстве поняла, что ощущает себя в своем теле странно. Но к этим проблемам добавились издевательства со стороны сверстников и сложная обстановка в семье. Девушка выросла в бедности и с малых лет была знакома с жестоким обращением и несправедливостью, пишет Bored Panda.

В первый раз мне захотелось покончить с собой в семь лет. Моя жизнь дома была полна насилия, мои родители часто выбирали наркотики вместо еды, и я уже тогда стала социальным изгоем. Ни у кого из членов моей семьи не было работы. Они научили меня, как получить максимальную отдачу от государственных систем, и даже воровать

Когда блогерше было 14, она решила, что пора что-то менять, и начала гормональную терапию, чтобы совершить трансгендерный переход. Но конец неприятностям это не положило. Жасмин пристрастилась к запрещенным веществам и угодила в психиатрическую клинику. Спустя время девушка поняла, что нужно решать не только внешние проблемы, но и внутренние.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.