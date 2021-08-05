Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев

Питомцы обожают спрятаться и исподтишка за всеми наблюдать

О звериной эмпатии сказано так много, что повторять просто глупо. Все они знают и понимают, на все реагируют правильно, хотя и не всегда. Но стараются же! И в том, чтобы развлечь, повеселить своих хозяев выходит зачастую неплохо.

Смотрите сами и не говорите, что вы не улыбались! И да, они не специально это все вытворяют. Просто они такие забавные от природы.

«Я хотел сделать фото ночного города, но моя собака решила сделать это фото эпичным», «Она любит засовывать в пасть лапу во время сна», «Вы просто ничего не смыслите в комфорте», «Была допущена обидная ошибка», «Хотел тайком стащить чипсы и попался!», «Кот все еще не привык, что в доме завелась еще одна зверушка, ленивая и сонная», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.