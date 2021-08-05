  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев

    Питомцы обожают спрятаться и исподтишка за всеми наблюдать

    О звериной эмпатии сказано так много, что повторять просто глупо. Все они знают и понимают, на все реагируют правильно, хотя и не всегда. Но стараются же! И в том, чтобы развлечь, повеселить своих хозяев выходит зачастую неплохо.

    Смотрите сами и не говорите, что вы не улыбались! И да, они не специально это все вытворяют. Просто они такие забавные от природы.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев
    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев

    «Я хотел сделать фото ночного города, но моя собака решила сделать это фото эпичным», «Она любит засовывать в пасть лапу во время сна», «Вы просто ничего не смыслите в комфорте», «Была допущена обидная ошибка», «Хотел тайком стащить чипсы и попался!», «Кот все еще не привык, что в доме завелась еще одна зверушка, ленивая и сонная», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

    Читайте также: Хорошая попытка, но нет. В сети высмеяли жалобы Мендель на политическую травлю
    Теги: шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Курьезные фото домашних питомцев, которым срочно потребовалось развеселить своих хозяев