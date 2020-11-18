Удивительные технологии из прошлого, которые в 2020 году выглядят очень странно (фото)

Собрали фотографии технических придумок из прошлого

Жители каждого из веков по праву считают, что именно их период является самым прогрессивным по части технологий и изобретений. Однако проходит 100 или даже 50 лет, и многие из них становятся не просто неактуальными — они попросту удивляют или даже смешат потомков своим внешним видом, сложностью или странноватым набором функций.

Специально для вас мы собрали фотографии технических придумок, механизмов, амуниции и прочих некогда новшеств в военной и гражданской сферах из прошлого. Всех их объединяет то, что на время их создания они казались чем-то крутым и передовым, а сейчас выглядят как нечто не из мира сего.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.