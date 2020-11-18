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    Курьез

    Удивительные технологии из прошлого, которые в 2020 году выглядят очень странно (фото)

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    Удивительные технологии из прошлого, которые в 2020 году выглядят очень странно (фото)

    Собрали фотографии технических придумок из прошлого

    Жители каждого из веков по праву считают, что именно их период является самым прогрессивным по части технологий и изобретений. Однако проходит 100 или даже 50 лет, и многие из них становятся не просто неактуальными — они попросту удивляют или даже смешат потомков своим внешним видом, сложностью или странноватым набором функций.

    Специально для вас мы собрали фотографии технических придумок, механизмов, амуниции и прочих некогда новшеств в военной и гражданской сферах из прошлого. Всех их объединяет то, что на время их создания они казались чем-то крутым и передовым, а сейчас выглядят как нечто не из мира сего.

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    1. Крошечный электрический узкоколейный поезд, установленный для контроля скорости движения
    8. Польский полицейский в полном обмундировании, 1934 год
    7. Австро-венгерский хвостовой стрелок, вооружённый устройством, состоящим из десяти пистолетов Mauser C96
    10. Строительство дирижабля «Гинденбург», которое выглядит удивительнее самого дирижабля, 1932 год
    6. Антарктический снежный крейсер, который должен был отправиться к южному полюсу, 1939 год
    5. Самый старый в мире сохранившийся гидрокостюм, 1860 год
    3. Камера Kodak K-24, использовавшаяся американцами для аэрофотосъемки во время Второй мировой войны
    9. Мужчина с уточницой. Так назывался крупнокалиберный (очень крупно) дробовик для охоты на уток
    2. Рельсовый Цеппелин и паровоз у железнодорожной платформы. Берлин, 1931 год
    11. Гигантская итальянская гаубица, захваченная австро-венграми в ноябре 1917 года
    Удивительные технологии из прошлого, которые в 2020 году выглядят очень странно (фото)
    Удивительные технологии из прошлого, которые в 2020 году выглядят очень странно (фото)
    Удивительные технологии из прошлого, которые в 2020 году выглядят очень странно (фото)
    Удивительные технологии из прошлого, которые в 2020 году выглядят очень странно (фото)
    12. Продавец моторизованных роликовых коньков в Калифорнии, 1961 год
    13. Британская пара спит в «Убежище Моррисона» Необычное устройство использовали как защиту горожан в случае разрушения их домов во время бомбардировок в годы Второй мировой войны. Такой путь был выбран из-за отсутствия погребов в британских жилых домах. Несмотря на странный вид, спальня-клетка действительно работала: 120 из 136 жителей, чьи дома были сильно разрушены, не получили серьёзных травм.
    Удивительные технологии из прошлого, которые в 2020 году выглядят очень странно (фото)

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография технологии шутки курьез
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