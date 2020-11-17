Дуэйн «Скала» Джонсон не поместился в спорткар на съемках нового боевика (фото)

Специально купленный автомобиль Porsche оказался мал для актера-бодибилдера

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал в Instagram об инциденте со съемочной площадки фильма «Красное уведомление».

«Угадай, кто слишком большой, чтобы поместиться в спортивную машину? Теперь нам придется переснимать всю погоню», — написал актер.

После нескольких месяцев подготовки команда потратила большую сумму на покупку и доставку спорткара Porsche для фильма. Пришло время репетировать сцену погони.

instagram.com/therock/

Режиссер Роусон Тербер предложил Скале сесть в машину, но тут и началось все самое интересное: актер застрял.

«Подожди-ка, ты можешь залезть в машину? Ты что, издеваешься надо мной?» — спросил Тербер, сопровождая вопрос нервным смехом.

Примерно на 15-й секунде наступило неловкое молчание, после чего вся команда безудержно рассмеялась.

Актер рассказал, что в итоге команда придумала, как выкрутиться из этой ситуации.

«К черту, добро пожаловать в 2020 год», — написал Скала.

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