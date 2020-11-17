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    Шоу-биз

    Дуэйн «Скала» Джонсон не поместился в спорткар на съемках нового боевика (фото)

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    Дуэйн &laquo;Скала&raquo; Джонсон - Дуэйн «Скала» Джонсон не поместился в спорткар на съемках нового боевика (фото)
    Дуэйн «Скала» Джонсон
    instagram.com/therock/

    Специально купленный автомобиль Porsche оказался мал для актера-бодибилдера

    Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал в Instagram об инциденте со съемочной площадки фильма «Красное уведомление».

    «Угадай, кто слишком большой, чтобы поместиться в спортивную машину? Теперь нам придется переснимать всю погоню», — написал актер.

    После нескольких месяцев подготовки команда потратила большую сумму на покупку и доставку спорткара Porsche для фильма. Пришло время репетировать сцену погони.

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    instagram.com/therock/

    Режиссер Роусон Тербер предложил Скале сесть в машину, но тут и началось все самое интересное: актер застрял.

    «Подожди-ка, ты можешь залезть в машину? Ты что, издеваешься надо мной?» — спросил Тербер, сопровождая вопрос нервным смехом.

    Примерно на 15-й секунде наступило неловкое молчание, после чего вся команда безудержно рассмеялась.

    Актер рассказал, что в итоге команда придумала, как выкрутиться из этой ситуации.

    «К черту, добро пожаловать в 2020 год», — написал Скала.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес курьез
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