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    Курьез

    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос

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    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос

    Эти запросы в Google гарантированно сделают ваш день

    Каждый, у кого есть интернет, со стопроцентной вероятностью не раз пользовался поисковиками. Обычно с помощью Google мы узнаем погоду, информацию по работе или учебе, да и просто о рандомных вещах, которые приходят нам в голову.

    В этом материале мы собрали самые необычные и забавные запросы из поисковиков, которые гарантированно сделают ваш день!

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    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос
    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос
    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос
    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос
    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос
    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос
    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос
    Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография шутки курьез интернет
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