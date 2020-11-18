Поисковые запросы, которые заставят вас хохотать в голос

Эти запросы в Google гарантированно сделают ваш день

Каждый, у кого есть интернет, со стопроцентной вероятностью не раз пользовался поисковиками. Обычно с помощью Google мы узнаем погоду, информацию по работе или учебе, да и просто о рандомных вещах, которые приходят нам в голову.

В этом материале мы собрали самые необычные и забавные запросы из поисковиков, которые гарантированно сделают ваш день!

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.