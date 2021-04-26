Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков

«Когтеточка для этого малыша тоже нужна плюс-сайз»

Многие любители домашних животных делают выбор в пользу котов исключительно из-за их миниатюрности. Правда, не все породы пройдут по этому признаку. В подборке ниже — 10 усатых, которым было бы нелишним завести отдельный загон.

«Когтеточка для этого малыша тоже нужна плюс-сайз», «Он огромный и ленивый, но, когда дело касается вкусняшек, этот большой парень сделает все, что ты попросишь», «30% жирка, 70% милоты», «Взрослый мальчик», «Мой папа и его мейн-кун Буба!», «Познакомьтесь с Заком и Марти», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.