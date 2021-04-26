  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков

    «Когтеточка для этого малыша тоже нужна плюс-сайз»

    Многие любители домашних животных делают выбор в пользу котов исключительно из-за их миниатюрности. Правда, не все породы пройдут по этому признаку. В подборке ниже — 10 усатых, которым было бы нелишним завести отдельный загон.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков
    Эти котики-гиганты способны не только умилять кого угодно, но и перепугать до чертиков

    «Когтеточка для этого малыша тоже нужна плюс-сайз», «Он огромный и ленивый, но, когда дело касается вкусняшек, этот большой парень сделает все, что ты попросишь», «30% жирка, 70% милоты», «Взрослый мальчик», «Мой папа и его мейн-кун Буба!», «Познакомьтесь с Заком и Марти», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

    Читайте также: Студент решил послать себя по почте из Австралии в Британию. На четвертый день путешествия что-то пошло не так
    Теги: кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies