Дружина мільярдера налякала мережу після зустрічі з Трампом (відео)

Американська бізнесвумен сколихнула соцмережі

Мережею розлетілися кадри зустрічі президента США Дональда Трампа з його командою та гостями в Овальному кабінеті. Увагу привернула жінка у червоній сукні, яка занепокоїла глядачів своїм виглядом та дивною поведінкою. Про це розповідає «Главком».

Що сталося в Овальному кабінеті

На кадрах з Овального кабінету поруч із Дональдом Трампом показалася жінка в обтислій червоній сукні. Вона стояла поруч із президентом. Під час промови Трампа жінка дивно поводилася, такої думки користувачі мережі.

Зокрема, вона хиталася, дивно рухала головою та майже не кліпала. Також в одному з відео жінка поклала руку на крісло Трампа, поки він говорив.

Ким є загадкова жінка в червоному

Сьюзен Делл є дружиною мільярдера Майкла Делла фото з відкритих джерел

Жінкою, яка стояла поруч із президентом, є американська бізнесвумен і філантропка Сьюзен Делл. Вона також відома як засновниця кількох модних брендів.

Поруч із нею на прийомі у Трампа стояв її чоловік, мільярдер Майкл Делл. Підприємець є власником та засновником відомої компанії Dell. Як відомо, його статки оцінюються у $282,5 млрд. Подружжя Делл вклало у Trump Accounts $6,25 млрд, гроші спрямували на інвестиційні рахунки американських дітей. Тож під час зустрічі з Дональдом Трампом Сьюзен Делл розповідала про дітей, які отримали від них кошти.

Реакція мережі

фото скриншот Х

У мережі користувачі почали активно обговорювати Сьюзен Делл. Дехто також припустив, що жінка не є справжньою, а згенерована на відео штучним інтелектом.

«Хто це, чорт забирай?..»

«Це не людина».

«У неї накладні плечі».

«Це дружина Майкла Делла. Забув, як її звати. Ось так виглядають мільйони доларів, витрачені на пластичні операції. Краще вже залишуся бідним, дякую».

«Жінка Делла виглядає моторошно».

фото: скриншот із соцмереж

Дехто також пожартував через те, що Сьюзен Делл занадто близько до президента: «Це одна з найстрашніших жінок, яких я коли-небудь бачив».

фото: скриншот із соцмереж

Крім того, користувачі почали порівнювати старі та нинішні фото філантропки. Коментатори припустили, що жінка робила пластичні операції. На фото можна побачити, як Делл змінилася за роки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп показався у незвичному образі, чим занепокоїв мережу. Глава Білого дому зустрів президента Китаю Сі Цзіньпіна у теплому пальті та рукавичках попри теплу погоду. Мережу зацікавили саме рукавиці, в яких показався Трамп. Глядачі припустили, що так президент вирішив приховати синці на руках.