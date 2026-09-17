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Politico: Занепад демократії в США стає проблемою Європи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Занепад демократії в США стає проблемою Європи
Відхід від демократів у Вашингтоні шкодить міжнародним правилам і альянсам
фото з відкритих джерел

Події в США мають глобальний характер

Ослаблення демократичних норм і стримувань у Сполучених Штатах шкодить міжнародним правилам та безпеці Європи, збільшуючи ризики виникнення збройних конфліктів у світі. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (International IDEA), пише «Главком» із посиланням на Politico.

Генеральний секретар організації Кевін Касас-Самора наголосив, що події в США мають глобальний характер, а авторитарні уряди в інших країнах копіюють американські прецеденти для придушення власного громадянського суспільства – зокрема, приклад закриття USAID вже використовувався у Сербії для тиску на неурядові організації. За даними звіту IDEA, у 2025 році показники американської демократії досягли найнижчого рівня з 1975 року за ключовими напрямами, включаючи незалежність судів, свободу преси та слова, що пов'язано зі швидкою концентрацією влади у виконавчій гілці за президента Дональда Трампа.

Ерозія демократії в США розгортається на тлі рекордного сплеску світової нестабільності: у 2025 році зафіксовано 65 збройних конфліктів – найбільше з 1946 року. В IDEA підкреслюють, що саме системи із ослабленими демократичними інститутами є найбільш вразливими до розв'язання воєн, навівши приклад Росії, яка за наявності справжніх демократичних стримувань і противаг не змогла б розпочати вторгнення в Україну.

Додаткове напруження спостерігається і в Європі, де попри загальне лідерство зростає популярність популістських партій, таких як «Альтернатива для Німеччини» в Саксонії-Ангальт. У зв'язку з цим аналітики закликають розглядати захист і підтримку демократії як ключовий елемент національної та міжнародної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що для виплати американцям по $5 тис., яку він пообіцяв у разі перемоги республіканців на проміжних виборах, на його думку, не знадобиться схвалення Конгресу. 

Напередодні Трамп пообіцяв виплатити кожному дорослому американцю по $5 тис., якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом за результатами проміжних виборів у листопаді.

До слова, у листопаді 2025 року, Трамп також заявляв про можливість виплатити американцям щонайменше по $2 тис. із доходів, отриманих завдяки запровадженим США митам.

Теги: США Європа демократія

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