Телеканали США бойкотували трансляцію прибуття Сі Цзиньпіна через конфлікт Трампа з медіа

Раніше Дональд Трамп заборонив роботу журналістів видань CNN, MS NOW та Politico на території Білого дому

Провідні американські телеканали – ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC – відмовилися від прямої трансляції прибуття лідера КНР Сі Цзиньпіна на авіабазу Ендрюс, де його зустрічав Дональд Трамп. Про це пише «Главком».

Це стало наслідком рішення учасників телевізійного пулу Білого дому призупинити спільне висвітлення заходів за участю президента США. Причиною бойкоту стала заборона адміністрації Трампа на роботу журналістів видань CNN, MS NOW та Politico на території Білого дому.

У Міністерстві юстиції США такі обмеження пояснили міркуваннями національної безпеки, заявивши, що риторика цих ЗМІ при висвітленні війни з Іраном, санкцій проти Росії та будівництва бального залу в Білому домі є ризикованою. Попри присутність медійників на авіабазі, зйомка для загального пулу не здійснювалася.

Нагадаємо, літак президента Китаю приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня.

Літак президента Китаю зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зробили незвичайний крок, з'явившись особисто, щоб привітати Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що очікує укласти багато різних угод із головою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту в Білому домі наступного тижня.

За його словами, американська сторона робить це «не лише заради власного здоров'я». Цей візит стане зустріччю у відповідь після травневого саміту в Пекіні, де обидва лідери прагнули послабити напруженість щодо торгівлі, Тайваню та війни в Ірані.