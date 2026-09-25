США можуть розмістити 10 тис. військових біля кордонів РФ – Politico

Польща та США обговорюють створення постійної американської військової бази

США можуть розмістити близько 10 тис. військових у Польщі, яка межує з Росією та Білоруссю. Варшава і Вашингтон обговорюють створення постійної американської військової бази на польській території. Про це пише Politico, повідомляє «Главком».

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польська сторона працює зі США над створенням бази, яка могла б вмістити близько 10 тис. американських військовослужбовців.

За словами Сікорського, йдеться саме про постійну присутність американських військ. Польща вже приймає американських військових, однак значна частина цього контингенту перебуває в країні на ротаційній основі.

Польсько-американські переговори щодо посилення військової присутності тривають. На початку вересня представники Міноборони Польщі та американської сторони домовилися про подальші консультації щодо умов і структури посиленої присутності військ США.

Водночас остаточного рішення про створення нової постійної бази наразі немає. Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька заявила, що рішення очікується після завершення американського перегляду військової присутності у Європі, який може тривати до листопада або грудня. Вона також підтвердила, що вже існує короткий список можливих місць для бази.

При цьому Польща розглядає можливість значного збільшення американського контингенту. 21 вересня заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взентек заявив, що в довгостроковій перспективі країна розраховує на присутність до 15 тис. військових США: близько 4-5 тис. на постійній основі та ще 10-11 тис. у межах ротацій.

Варто нагадати, що Сполучені Штати досягли значного прогресу у питаннях створення своєї військової бази на території Польщі, а точне місце її розташування оголосять уже незабаром. Про це заявив президент США Дональд Трамп.