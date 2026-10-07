У мережі можна купити пакет з Путіним для особливого призначення

Кошти від продажу товару спрямовують на допомогу Україні

У Чехії запустили продаж пакетів для прибирання за домашніми тваринами із зображенням російського диктатора Володимира Путіна. Дизайн створив чеський митець Томаш Бжімек, відомий під псевдонімом TMBK. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт онлайн-магазину ініціативи «Подарунок для Путіна».

Так, на сайті із товарами, які продають для збору коштів для підтримки оборони України, зʼявилися пакети для прибирання фекалій собак під час вигулу. Таку позицію можна придбати за €37,95 (близько 2 тис. грн). В упаковці передбачено 240 пакетів.

Організація також жартома закликає купувати пакетики навіть людям, які не мають собак. «Раз на покоління з’являється продукт, який справді змінює хід історії. Саме таким революційним продуктом є наші пакетики для собачих екскрементів, створені у співпраці з TMBK. Вулиці наших міст ще ніколи не були такими чистими. Навіть люди, які не мають собак, час від часу роблять собі приємність і збирають одну-дві купки – просто заради цього відчуття…» – йдеться в описі на сайті.

Чехи продають пакети для вигулу собак із портретом Путіна фото: eshop.proukrajinu.org

Зокрема, на кожному пакеті зображено обличчя Путіна. Гроші від продажу товару спрямовують на допомогу Україні через організацію Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна»). Пакети продають в інтернет-магазині ініціативи.

Ініціатива Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна») збирає кошти на підтримку України. Раніше в межах проєкту чехи збирали гроші, зокрема, на військову техніку для українських захисників.

До слова, у Варшаві в День Європи, відкрили провокаційну скульптуру «Х*йло» (Chuilo) литовського художника Мартинаса Гаубаса, яка зображує президента Росії Володимира Путіна у вигляді чоловічого статевого органа в касці. Двометрова скульптура була встановлена біля пам'ятника радянським воїнам, місця, де російський посол Сергій Андрєєв щороку покладає квіти.

Нагадаємо, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначає 74-й день народження. «Главком» розповідав, хто з іноземних лідерів підтримав президента країни-агресорки.