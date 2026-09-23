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Україна та США підготували угоду про спільне виробництво дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна та США підготували угоду про спільне виробництво дронів
Армія США отримала українські дрони для боротьби з шахедами
скриншот з відео

Американські військові вже отримали тисячі безпілотників, однак для їхнього бойового застосування знадобилися українські технології та фахівці

Україна та Сполучені Штати протягом останнього року працювали над рамковою угодою, яка має розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій на американській території. Президент Володимир Зеленський був готовий підписати документ під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За даними джерел видання, остаточне укладення угоди може відбутися пізніше, коли до цього буде готова американська сторона. Над документом протягом останнього року працювали Міністерство війни США та українське оборонне відомство.

Угода має створити ширшу основу для прямої співпраці українських оборонних компаній з американськими підприємствами та військовими. Йдеться не лише про контракти з окремими українськими виробниками, а й про можливість розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій у США.

Необхідність такої співпраці стала особливо помітною на тлі війни з Іраном. У перші дні бойових дій Іран почав атакувати американські військові об'єкти на Близькому Сході ударними безпілотниками шахед. США та країни Перської затоки спочатку не мали достатньої кількості економічно ефективних засобів для їхнього перехоплення. Україна направила на допомогу перехоплювачі та пілотів.

За інформацією CBS News, у березні тодішній міністр армії США Ден Дрісколл зателефонував колишньому генеральному директору Google Еріку Шмідту, який згодом заснував американську компанію Perennial Autonomy. Вона виробляє безпілотники та працює в Україні.

Дрісколл попросив поставити американським військовим 13 тис. безпілотників-перехоплювачів Merops і 10 тис. розвідувальних та ударних дронів Bumblebee. За даними джерел видання, апарати відправили військовим США протягом кількох днів.

Однак для введення безпілотників в експлуатацію знадобилися тижні через затримки з постачанням українських компонентів. Merops використовує деталі української компанії Sine Engineering, а також українські боєголовки. Для застосування дронів у бойових умовах знадобилася й українська експертиза з інтеграції апаратів з американськими радарами протиповітряної оборони.

Водночас Вашингтон намагається збільшити власний арсенал безпілотників. Американська програма домінування дронів запросила до конкурсу на військові контракти компанії зі США та окремих іноземних держав, передусім України. У межах програми планують придбати понад 200 тис. безпілотників до 2027 року.

Один із найбільших українських виробників дронів Skyfall на початку року виграв перше випробування програми. Переможцями другого стали Perennial Autonomy та американська компанія Neros, яка також працює в Україні.

Водночас українська перевага у цій сфері полягає не лише у виробництві безпілотників. Важливими складовими співпраці є програмне забезпечення, підготовка операторів та практичний досвід адаптації технологій до бойових умов.

Йдеться також про координацію, оперативне планування, розуміння бойового середовища та комунікацію між операторами. Саме цей комплекс практичних знань має стати важливою частиною співпраці України та США.

Раніше Україна уклала оборонні угоди, зокрема із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Володимир Зеленський також заявляв про намір України виробити цього року 10 млн дронів.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

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Теги: дрон США Україна

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