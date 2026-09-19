Reuters: Законопроект про санкції проти Росії надає Трампу широкі нові тарифні повноваження

Критики кажуть, що закон про санкції дає Трампу велику свободу дій

Президент США Дональд Трамп підписав новий закон про санкції проти Росії, який надає йому широкі повноваження щодо запровадження імпортних тарифів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Документ вимагає протягом 30 днів встановити тарифи до 100% на всі товари з країн, що входять до п'ятірки найбільших покупців російської сирої нафти чи газу, або свідомо здійснюють нові закупівлі після ухвалення закону, чи допомагають Москві обходити обмеження. Пакет покликаний позбавити Росію фінансування для ведення війни проти України, а також піддати санкціям її оборонну промисловість, енергетику та «тіньовий флот».

Ухвалений пакет викликав занепокоєння серед експертів та членів Конгресу через відсутність чітких критеріїв розрахунку та ім'я конкретних цільових країн. На думку критиків, розмиті формулювання дають Білому дому значний простір для дискреційних дій та зловживань у майбутньому щодо інших торговельних партнерів, серед яких можуть опинитися Китай, Індія, Бразилія чи країни ЄС.

Водночас аналітики вказують на можливу стриманість у реалізації закону перед листопадовими проміжними виборами до Конгресу через ризик зростання цін на пальне, а сам документ містить норму про право президента скасовувати тарифи з міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти Росії.

Законопроєкт передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

Палата представників США 16 вересня остаточно схвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. За документ проголосували 262 конгресмени, 159 – проти. Тепер його мають передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на остаточне ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту імені Ліндсі Грема на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні.