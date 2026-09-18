Білий дім розглядає окремі економічні угоди з РФ до завершення війни в Україні – NYT

У Білому домі розглядають угоди з Росією як інструмент просування переговорного процесу

Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість укладання з Москвою окремих економічних та інших домовленостей незалежно від досягнення повноцінної мирної угоди щодо України. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними джерел видання, у Білому домі розглядають співпрацю в сферах енергетики та інвестицій як інструмент просування переговорного процесу. Втім, всередині американської адміністрації немає єдності: частина чиновників побоюється, що передчасні економічні стимули послаблять важелі тиску на Кремль.

Реалізація таких угод впирається в режим санкцій. Палата представників США вже схвалила масштабний пакет нових обмежень проти фінансового й енергетичного секторів РФ, що викликало обурення у Кремлі – Дмитро Пєсков заявив, що нові санкції ускладнять дипломатію.

Попри це, Дональд Трамп продовжує розраховувати на домовленість, заявляючи про готовність російського диктатора до угоди. Наразі переговори залишаються без прориву, а ідея економічних угод із РФ є предметом внутрішніх дискусій у Вашингтоні, а не затвердженою політикою.

Нагадаємо, Палата представників США 16 вересня остаточно схвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. За документ проголосували 262 конгресмени, 159 – проти. Тепер його мають передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп планує підписати законопроєкт щодо санкцій проти РФ.

The Wall Street Journal пише, що Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту. Після успішного голосування в Палаті представників ключові прихильники законопроєкту святкували його ухвалення.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на остаточне ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту імені Ліндсі Грема на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні.