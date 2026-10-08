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Зеленський назвав спосіб посадити Путіна за стіл переговорів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський назвав спосіб посадити Путіна за стіл переговорів
Президент України назвав перевагу в небі ключем до переговорів із Росією
фото: ОП

Президент закликав США допомогти Україні здобути перевагу в небі

Під час візиту до Прилук Чернігівської області, які напередодні зазнали смертельного російського ракетного удару, президент України Володимир Зеленський заявив, що перевага України в небі може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Глава держави закликав США допомогти Україні захистити повітряний простір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Новини.LIVE».

Зеленський навів приклад Ізраїлю, який, за його словами, повністю контролював повітряний простір над Іраном. Президент наголосив, що західні партнери мають необхідні технологічні можливості, коли виникає потреба їх застосувати.

«І я відверто говорив: «Дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там», і тоді Путін сяде за стіл перемовин», – заявив Зеленський.

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Президент також закликав Сполучені Штати допомогти Україні з необхідними можливостями супутникового зв'язку Starlink.

Водночас Зеленський повідомив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку, за його словами, передає Росії. Україна вже обговорює цю загрозу з міжнародними партнерами.

Глава держави зазначив, що європейські країни також працюють над розробкою аналогічних систем і готові допомагати Україні, однак поки не досягли необхідного рівня готовності.

На переконання Зеленського, США вже мають технології, які можуть забезпечити Україні потрібні можливості. Зволікання з їх наданням на тлі китайських розробок для Росії президент розцінює як небажання діяти, а не як дипломатичний глухий кут.

Нагадаємо, 8 жовтня президент України Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідав Прилуки Чернігівської області. Вони побували на місці влучання російської ракети у п'ятиповерховий житловий будинок, а також планували відвідати лікарні та поспілкуватися з постраждалими внаслідок атаки РФ.

Російські війська атакували Прилуки 7 жовтня. Унаслідок ракетного удару загинули 22 людини, серед яких п'ятеро дітей. Ще 54 людини зазнали поранень, зокрема семеро дітей. 

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Теги: Володимир Зеленський США Чернігівщина війна

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