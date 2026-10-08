«Дуже схожий на Путіна». Росіянка порівняла диктатора з ельфом Добі (відео)

Пенсіонерка пригрозила кафе поліцією через гіпсову статуетку, схожу на Путіна

Мешканка Саратова влаштувала скандал у місцевому кафе в день народження диктатора Володимира Путіна. Росіянці здалося, що статуетка ельфа-домовика дуже схожа на Путіна. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео.

Мережею завірусилося відео та зібрало мільйони переглядів. На кадрах пенсіонерка звернулася до працівників кафе у Саратові із вимогою прибрати декорації з вітрини. Їй не сподобалася голова ельфа Добі з фільму про Гаррі Поттера.

Росіянка обурилася такою інсталяцією в день народження Путіна. На її думку, подібне ображає російського президента. «Оця мордочка дуже схожа на Путіна, а в нього сьогодні день народження. Над людиною взагалі не можна насміхатися», – заявила жінка.

Коли працівниці кафе пояснили росіянці, що на вітрині «стоїть» Доббі з «Гаррі Поттера», однак вона все одно трималася своєї позиції. Вона пригрозила викликати поліцію. «Це неважливо, який там Гаррі Поттер… Він схожий! Ви самі це прекрасно бачите. Вибори пройшли. Його знову обрали на цю посаду. Він працює. Він воює. Я покличу сюди поліцію і скажу, що у вас на екрані зображення, яке ображає нашого керівника», – видала мешканка Саратова.

Врешті працівниці зауважили, що це відвідувачка образила Путіна, порівнявши його з ельфом. На що вона вже з твердженням заявила, що на вітрині зображено Путіна. «Це Путін. Він схожий. Ви мене зрозуміли? Не наривайтеся. Я розумію, що ви рядовий працівник. Передайте вашому керівництву», – заявила пенсіонерка.

Згодом російські ЗМІ зв'язувалися з представниками кафе. З'ясувалося, що статуетку Добі прибрали з вітрини, щоб «не травмувати людям психіку у зв'язку з осіннім загостренням». До слова, гіпсовий Добі вже рік стояв у кафе, де відвідувачі залишали чайові.

Росіянка порівняла Путіна з ельфом Добі фото: кадр з фільму

Путіна вже неодноразово порівнювали з Доббі. Ще у 2003 році юристи хотіли позиватися до творців «Гаррі Поттера», заявляючи про схожість персонажа з російським президентом.

У 2013 році на цю подібність звернув увагу британський актор Стівен Фрай, а згодом таке ж порівняння зробив тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також диктатора часто порівнюють з ельфом Добі у мережі.

Нагадаємо, у Чехії запустили продаж пакетів для прибирання за домашніми тваринами із зображенням російського диктатора Володимира Путіна. Такий товар продають для підтримки оборони України, йдеться про пакети для прибирання фекалій собак під час вигулу.