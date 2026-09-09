Трамп поманив Путіна «величезними вигодами» за завершення війни

Американський президент заговорив про відновлення торгівлі з Росією, однак Путін не відмовився від планів захопити всю Донецьку область

Президент США Дональд Трамп запропонував російському диктатору Володимиру Путіну перспективу значних економічних вигод у разі швидкого завершення війни проти України. Кремль розкрив нові подробиці телефонної розмови лідерів, яка відбулася 8 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Трамп під час розмови наголосив, що якнайшвидше завершення війни відкрило б «вражаючі й далекосяжні» перспективи для повного відновлення відносин між Сполученими Штатами та Росією.

Особливо це стосується торговельно-економічних відносин. За версією Кремля, їхнє відновлення може принести «величезні вигоди» обом країнам.

Путін підтримав такий підхід. Водночас Ушаков відмовився розкривати інші подробиці телефонної розмови, назвавши її конструктивною. За його словами, Трамп і Путін домовилися залишатися на зв'язку та за потреби знову провести телефонні переговори.

Розмова відбулася після візитів спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва. Їхні переговори не принесли публічно оголошеного прориву, однак знову порушили питання про можливість відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Водночас у повідомленні Кремля про телефонну розмову Путіна з Трампом можливість проведення таких переговорів не згадувалася.

Попри обговорення перспектив швидкого завершення війни та можливого відновлення економічних відносин зі США, російський диктатор не відмовився від територіальних претензій до України.

За даними джерела Reuters, наближеного до Кремля, Путін, як і раніше, має намір встановити повний контроль над тією частиною Донецької області, яка залишається під контролем України.

Нагадаємо, 8 вересня Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову після візиту американських представників до Росії та України.

5 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. Під час переговорів російський диктатор заявляв про нібито «успіхи» російської армії на фронті та наголошував, що прагне досягти своїх військових цілей. Американські представники натомість представили власні пропозиції щодо врегулювання війни.

Наступного дня, 6 вересня, Віткофф і Кушнер уперше відвідали Київ та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, американські представники запропонували кілька «дуже гідних ідей» щодо можливого мирного врегулювання.