Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литовський митець створив провокаційну скульптуру Путіна

Валерія Димчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Литовський митець створив провокаційну скульптуру Путіна
Митець Мартінас Гаубас каже, що скульптура – сигнал для росіян, що їм у Литві не раді
фото: LRT

Скульптура символічно зображує президента Росії Володимира Путіна у карикатурній формі

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну литовський художник і скульптор Мартінас Гаубас представив у Каунасі свою нову роботу – скульптуру під назвою «Чуйло». Про це пише LRT.

Скульптура символічно зображує президента Росії Володимира Путіна у карикатурній формі. Як заявив митець, ця робота є своєрідним посланням не лише самому Путіну, але й усьому світу.

Гаубас пояснив, що ескіз скульптури він створив ще на початку війни й опублікував його у Facebook уже на третій день вторгнення. «Я думав, що війна скоро закінчиться», – зізнався він. Однак, коли стало зрозуміло, що війна триває вже три роки, художник вирішив завершити свій задум саме до цієї дати.

Скульптура має гротескні риси: вона зображає Путіна у вигляді чоловічого статевого органу. Художник зазначає, що її форма навмисно проста та легко впізнавана.

«Той шолом ніби символізує його присутність у бункері, оточений татуюваннями російського злочинця. Наприклад, вуха дуже маленькі, щоб було видно, що він нічого не чує, очі маленькі, бо він нічого не бачить, ніс довгий, тому що він багато бреше і лізе куди не треба», – пояснює скульптор. 

Литовський митець створив провокаційну скульптуру Путіна фото 1
фото: LRT

Гаубас підкреслює, що скульптура несе важливий меседж не лише литовцям, але й громадянам Росії. «Важливо, щоб і самі литовці не боялися. Іноді відчувається страх – що нас чекає? Часом лунають запитання: чи не спровокую я війну? Насправді реакція має бути протилежною. Якби скульптура була золотою, стояла в центрі міста, і ми ще й поклали б квіти, тоді це могло б мати вигляд запрошення. Я ж хочу, щоб (Росія, – «Главком») знала: тут усі думають інакше, їх тут не чекають, ми знаємо російську мову і можемо послати їх вслід за кораблем», – каже митець.

Після презентації в Каунасі скульптуру планують показати в інших містах Литви. Гаубас зазначив, що литовці активно підтримують його проєкт: «багато людей демонструють знаки підтримки... Я думаю, що саме це робить Каунас унікальним. Подивимось, що чекає в інших містах».

6 фото
На весь екран
фото: LRT

Художник також запустив голосування, щоб визначити, де найкраще розмістити скульптуру. QR-код, розміщений на трейлері, дозволяє всім охочим висловити свою думку. Однією з ідей було відправити її на звалище, проте митець зазначив, що сучасні звалища більше не є місцем, де просто викидають речі – там їх переробляють. Тому розглядаються й інші варіанти: відправити скульптуру на смітник, розстріляти з танка або віддати на полігон. «З цим потрібно щось робити, але надіслати чітке повідомлення», – наполягає Гаубас.

Нагадаємо, у Києві пройшла виставка «х…вих турнікетів», на якій продемонстрували неякісний такмед.

Читайте також:

Теги: росія путін Литва мистецтво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіньовий флот Путіна йде під воду
Хто потопить тіньовий флот Путіна?
13 лютого, 14:10
Прапор Сполучених Штатів Америки та прапор України
Українські релігійні лідери у Вашингтоні просять Трампа не припиняти програми захисту українців у США
26 сiчня, 01:51
Каллас: Росія являє собою екзистенціальну загрозу нашій безпеці сьогодні, завтра
Кая Каллас закликала ЄС готуватися до війни з Росією
22 сiчня, 16:56
Олександр Лукашенко сумнівається, що Україна пустить на свою територію білоруських миротворців
Лукашенко заявив, що найкращим варіантом для України є білоруські миротворці
26 сiчня, 13:44
Свідки повідомляють, що в Одесі постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
31 сiчня, 21:11
Останні дні ворог активно проводить атаки на Срібне та Удачне
Серйозні втрати на Покровському напрямку змусили окупантів залучати резерви – DeepState
2 лютого, 08:31
Лінн Трейсі відвідала російське МЗС
Посол США Трейсі відвідала російське МЗС: яка причина
11 лютого, 13:02
Зеленський зробив заяву про розмову з Путіним
Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
14 лютого, 17:29
Продовження присутності в Сирії було стратегічною метою Путіна
Путін хоче зберегти військові бази у Сирії – Bloomberg
17 лютого, 16:20

Соціум

Литовський митець створив провокаційну скульптуру Путіна
Литовський митець створив провокаційну скульптуру Путіна
США призупинили прийом заяв від мігрантів з України
США призупинили прийом заяв від мігрантів з України
ЄС змусить громадян їсти комах? Видання Euronews дало роз'яснення
ЄС змусить громадян їсти комах? Видання Euronews дало роз'яснення
Над Сизранським НПЗ досі здіймається чорний дим (відео)
Над Сизранським НПЗ досі здіймається чорний дим (відео)
Після атаки дронів у Росії палає Сизранський НПЗ: з’явилися відео
Після атаки дронів у Росії палає Сизранський НПЗ: з’явилися відео
Більше ніж 150 китів викинулися на берег у Австралії (відео)
Більше ніж 150 китів викинулися на берег у Австралії (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
26K
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
22K
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
15K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
15K
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua