Литовський митець створив провокаційну скульптуру Путіна

Митець Мартінас Гаубас каже, що скульптура – сигнал для росіян, що їм у Литві не раді

Скульптура символічно зображує президента Росії Володимира Путіна у карикатурній формі

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну литовський художник і скульптор Мартінас Гаубас представив у Каунасі свою нову роботу – скульптуру під назвою «Чуйло». Про це пише LRT.

Скульптура символічно зображує президента Росії Володимира Путіна у карикатурній формі. Як заявив митець, ця робота є своєрідним посланням не лише самому Путіну, але й усьому світу.

Гаубас пояснив, що ескіз скульптури він створив ще на початку війни й опублікував його у Facebook уже на третій день вторгнення. «Я думав, що війна скоро закінчиться», – зізнався він. Однак, коли стало зрозуміло, що війна триває вже три роки, художник вирішив завершити свій задум саме до цієї дати.

Скульптура має гротескні риси: вона зображає Путіна у вигляді чоловічого статевого органу. Художник зазначає, що її форма навмисно проста та легко впізнавана.

«Той шолом ніби символізує його присутність у бункері, оточений татуюваннями російського злочинця. Наприклад, вуха дуже маленькі, щоб було видно, що він нічого не чує, очі маленькі, бо він нічого не бачить, ніс довгий, тому що він багато бреше і лізе куди не треба», – пояснює скульптор.

фото: LRT

Гаубас підкреслює, що скульптура несе важливий меседж не лише литовцям, але й громадянам Росії. «Важливо, щоб і самі литовці не боялися. Іноді відчувається страх – що нас чекає? Часом лунають запитання: чи не спровокую я війну? Насправді реакція має бути протилежною. Якби скульптура була золотою, стояла в центрі міста, і ми ще й поклали б квіти, тоді це могло б мати вигляд запрошення. Я ж хочу, щоб (Росія, – «Главком») знала: тут усі думають інакше, їх тут не чекають, ми знаємо російську мову і можемо послати їх вслід за кораблем», – каже митець.

Після презентації в Каунасі скульптуру планують показати в інших містах Литви. Гаубас зазначив, що литовці активно підтримують його проєкт: «багато людей демонструють знаки підтримки... Я думаю, що саме це робить Каунас унікальним. Подивимось, що чекає в інших містах».

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фото: LRT

Художник також запустив голосування, щоб визначити, де найкраще розмістити скульптуру. QR-код, розміщений на трейлері, дозволяє всім охочим висловити свою думку. Однією з ідей було відправити її на звалище, проте митець зазначив, що сучасні звалища більше не є місцем, де просто викидають речі – там їх переробляють. Тому розглядаються й інші варіанти: відправити скульптуру на смітник, розстріляти з танка або віддати на полігон. «З цим потрібно щось робити, але надіслати чітке повідомлення», – наполягає Гаубас.

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